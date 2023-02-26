Решетникова (Сайкова) Елена (Демидова)
Место рождения
Дата рождения20.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1879
Бракосочетание
19.01.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1898
Сын: Решетников Павел Дмитриев
Отец ребёнка: Решетников Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
02.07.1899
Сын: Решетников Андрей Дмитриев
Отец ребёнка: Решетников Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
30.10.1900
Дочь: (Решетникова) Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Решетников Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: (Решетникова) Устиния Дмитриева
Отец ребёнка: Решетников Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
30.08.1903
Сын: Решетников Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Решетников Дмитрий Григорьев
Смерть
Неизвестно