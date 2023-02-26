Решетникова (Сайкова) Елена (Демидова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (Сайкова) Елена (Демидова)

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1879

Отец: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Мать: Сайкова Анна Афанасьева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1897

Муж: Решетников Дмитрий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1898

Сын: Решетников Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Решетников Дмитрий Григорьев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Решетников Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Решетников Дмитрий Григорьев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1900

Дочь: (Решетникова) Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Решетников Дмитрий Григорьев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: (Решетникова) Устиния Дмитриева

Отец ребёнка: Решетников Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
30.08.1903

Сын: Решетников Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Решетников Дмитрий Григорьев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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