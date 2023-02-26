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Сайкова Анна Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

17.02.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1871

Сын: Сайков Ефимий (Демидов)

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1872

Дочь: Анастасия Дометиева

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1873

Сын: Сайков Косьма Дометиев

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1875

Дочь: Евлампия Дометиева

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1877

Дочь: Александра Дометиева

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1879

Дочь: Решетникова Елена (Демидова)

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1880

Сын: Сайков Терентий Дометиев

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1883

Дочь: Мария Дементиева

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1884

Сын: Сайков Иван (Демьянович)

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
17.02.1886
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Марфа Дометиева

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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