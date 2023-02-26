Сайкова Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти17.02.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1871
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
03.03.1872
Дочь: Анастасия Дометиева
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
28.06.1873
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
04.10.1875
Дочь: Евлампия Дометиева
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
17.04.1877
Дочь: Александра Дометиева
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
20.05.1879
Дочь: Решетникова Елена (Демидова)
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
24.10.1880
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
01.04.1883
Дочь: Мария Дементиева
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
20.09.1884
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Смерть
17.02.1886
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Марфа Дометиева
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище