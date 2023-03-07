Сайков Иван (Демьянович)
Место рождения
Дата рождения20.09.1884
Дата смерти21.08.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1884
Бракосочетание
17.01.1903
Жена: Сайкова Агафия Арсениева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1903
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Сайкова Агафия Арсениева
Смерть
21.08.1915
под г. Вильно
Причина смерти: На войне оставлен на поле боя
Военная служба
1915
рядовой Лейб-гвардии Финляндский полк