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Сайков Иван (Демьянович)

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.09.1884

Дата смерти

21.08.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1884

Отец: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Мать: Сайкова Анна Афанасьева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1903

Жена: Сайкова Агафия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1903

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Сайкова Агафия Арсениева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
21.08.1915
под г. Вильно
Причина смерти: На войне оставлен на поле боя
Военная служба
1915
рядовой Лейб-гвардии Финляндский полк
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