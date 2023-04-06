Сайкова (Копылова) Агафия Арсениева
Место рождения
Дата рождения16.04.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1883
Отец: Копылов Арсений Корнеев
Мать: Копылова Мария Максимова
Бракосочетание
17.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1903
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Сайков Иван (Демьянович)
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно