Сайкова (Копылова) Агафия Арсениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайкова (Копылова) Агафия Арсениева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.04.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1883

Отец: Копылов Арсений Корнеев

Мать: Копылова Мария Максимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.01.1903

Муж: Сайков Иван (Демьянович)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1903

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Сайков Иван (Демьянович)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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