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Сайков Ефимий (Демидов)

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1871

Отец: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Мать: Сайкова Анна Афанасьева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1894

Жена: Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: (Сайкова) Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1900

Сын: Сайков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: (Сайкова) Мария ст.

Мать ребёнка: Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1904

Дочь: (Сайкова) Мария Ефимова

Мать ребёнка: Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Сайков Николай Ефимович

Мать ребёнка: Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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