Сайков Ефимий (Демидов)
Место рождения
Дата рождения17.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1871
Бракосочетание
23.01.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: (Сайкова) Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева
Рождение ребёнка
26.05.1900
Сын: Сайков Иван Ефимович
Мать ребёнка: Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: (Сайкова) Мария ст.
Мать ребёнка: Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева
Рождение ребёнка
29.03.1904
Дочь: (Сайкова) Мария Ефимова
Мать ребёнка: Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева
Смерть
Неизвестно