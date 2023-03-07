Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева
Место рождения
Дата рождения31.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1875
Отец: Корней (Корнилий) Егоров
Мать: Татьяна Анисимова
Бракосочетание
23.01.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Сайков Ефимий (Демидов)
Рождение ребёнка
26.05.1900
Сын: Сайков Иван Ефимович
Отец ребёнка: Сайков Ефимий (Демидов)
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: Мария ст.
Отец ребёнка: Сайков Ефимий (Демидов)
Рождение ребёнка
29.03.1904
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Сайков Ефимий (Демидов)
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Сайков Ефимий (Демидов)
Смерть
Неизвестно