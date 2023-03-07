Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайкова (Юрченкова) Домника Корнилиева

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

31.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1875

Отец: Корней (Корнилий) Егоров

Мать: Татьяна Анисимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1894

Муж: Сайков Ефимий (Демидов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Сайков Ефимий (Демидов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1900

Сын: Сайков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Сайков Ефимий (Демидов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: Мария ст.

Отец ребёнка: Сайков Ефимий (Демидов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1904

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Сайков Ефимий (Демидов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Сайков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Сайков Ефимий (Демидов)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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