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Татьяна Анисимова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.01.1834

Дата смерти

21.11.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1834

Отец: Анисим (Александров)

Мать: Ефимия (Яковлева)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1850

Муж: Семён Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1854

Дочь: Альховикова Варвара Семёнова

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

д.Дедово вотчины помещика Платона Ивановича Рачинского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1857

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1859

Дочь: Ульяния Семёнова

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1862

Дочь: Макарцова Акилина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Рябникова Ефимия Корнилиева

Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров

Рождение ребёнка
1869

Сын: Алексей Корнилиев

Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1871

Дочь: Варвара Корнеева

Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1872

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1875

Сын: Иоанн Корнеев

Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1875

Дочь: Сайкова Домника Корнилиева

Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1876

Сын: Аким Семёнов

Отец ребёнка: Семён Дмитриев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1879

Дочь: Анна Корнилиева

Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1880

Сын: Андрей Корнилиев

Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1882

Дочь: Тимофеева Анастасия Корнилиева

Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1886

Сын: Фёдор ст.

Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1888

Сын: Фёдор Корнилиев

Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корней (Корнилий) Егоров

Смерть
21.11.1911
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дедовском кладбище
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