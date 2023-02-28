Татьяна Анисимова
Место рождения
Дата рождения05.01.1834
Дата смерти21.11.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Анисим (Александров)
Мать: Ефимия (Яковлева)
Муж: Семён Дмитриев
Дочь: Альховикова Варвара Семёнова
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Дочь: Ульяния Семёнова
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Дочь: Макарцова Акилина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Дочь: Рябникова Ефимия Корнилиева
Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров
Сын: Алексей Корнилиев
Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров
Дочь: Варвара Корнеева
Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Сын: Иоанн Корнеев
Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров
Дочь: Сайкова Домника Корнилиева
Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров
Сын: Аким Семёнов
Отец ребёнка: Семён Дмитриев
Дочь: Анна Корнилиева
Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров
Сын: Андрей Корнилиев
Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров
Дочь: Тимофеева Анастасия Корнилиева
Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров
Сын: Фёдор ст.
Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров
Сын: Фёдор Корнилиев
Отец ребёнка: Корней (Корнилий) Егоров