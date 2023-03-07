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Тимофеева Анастасия Корнилиева

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1882

Отец: Корней (Корнилий) Егоров

Мать: Татьяна Анисимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.05.1900

Муж: Тимофеев Стефан Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1903

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Тимофеев Стефан Тимофеев

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1906

Дочь: Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Тимофеев Стефан Тимофеев

Рождение ребёнка
09.10.1908

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Тимофеев Стефан Тимофеев

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1911

Сын: Тимофеев Семён Стефанов

Отец ребёнка: Тимофеев Стефан Тимофеев

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1914

Дочь: Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Тимофеев Стефан Тимофеев

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1915

Сын: Тимофеев Тихон Стефанов

Отец ребёнка: Тимофеев Стефан Тимофеев

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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