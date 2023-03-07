Тимофеева Анастасия Корнилиева
Место рождения
Дата рождения19.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1882
Отец: Корней (Корнилий) Егоров
Мать: Татьяна Анисимова
Бракосочетание
29.05.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1903
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Тимофеев Стефан Тимофеев
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1906
Дочь: Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Тимофеев Стефан Тимофеев
Рождение ребёнка
09.10.1908
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Тимофеев Стефан Тимофеев
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1911
Отец ребёнка: Тимофеев Стефан Тимофеев
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1914
Дочь: Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Тимофеев Стефан Тимофеев
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1915
Отец ребёнка: Тимофеев Стефан Тимофеев
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно