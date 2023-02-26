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Тимофеев Стефан Тимофеев

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1882

Отец: Тимофеев Тимофей Савватов

Мать: Тимофеева Дария Феофилактова

Бракосочетание
29.05.1900

Жена: Тимофеева Анастасия Корнилиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1903

Дочь: (Тимофеева) Матрона Стефанова

Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Корнилиева

Рождение ребёнка
08.01.1906

Дочь: (Тимофеева) Татьяна Стефанова

Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Корнилиева

Рождение ребёнка
09.10.1908

Дочь: (Тимофеева) Анна Стефанова

Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Корнилиева

Рождение ребёнка
01.09.1911

Сын: Тимофеев Семён Стефанов

Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Корнилиева

Рождение ребёнка
01.05.1914

Дочь: (Тимофеева) Пелагея Стефанова

Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Корнилиева

Рождение ребёнка
13.08.1915

Сын: Тимофеев Тихон Стефанов

Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Корнилиева

Смерть
Неизвестно

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