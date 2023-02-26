Тимофеев Стефан Тимофеев
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1882
Бракосочетание
29.05.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1903
Дочь: (Тимофеева) Матрона Стефанова
Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Корнилиева
Рождение ребёнка
08.01.1906
Дочь: (Тимофеева) Татьяна Стефанова
Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Корнилиева
Рождение ребёнка
09.10.1908
Дочь: (Тимофеева) Анна Стефанова
Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Корнилиева
Рождение ребёнка
01.09.1911
Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Корнилиева
Рождение ребёнка
01.05.1914
Дочь: (Тимофеева) Пелагея Стефанова
Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Корнилиева
Рождение ребёнка
13.08.1915
Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Корнилиева
Смерть
Неизвестно