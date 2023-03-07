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Фёдор Корнилиев

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1888

Отец: Корней (Корнилий) Егоров

Мать: Татьяна Анисимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1910
рядовой Виленского 170 Молодеченского полка 2-й роты
Бракосочетание
03.05.1913

Жена: Евдокия Пахомова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1914

Дочь: Ульяния Фёдорова

Мать ребёнка: Евдокия Пахомова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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