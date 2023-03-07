Фёдор Корнилиев
Место рождения
Дата рождения14.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1888
Отец: Корней (Корнилий) Егоров
Мать: Татьяна Анисимова
Военная служба
1910
рядовой Виленского 170 Молодеченского полка 2-й роты
Бракосочетание
03.05.1913
Жена: Евдокия Пахомова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1914
Дочь: Ульяния Фёдорова
Мать ребёнка: Евдокия Пахомова
Смерть
Неизвестно