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Евдокия Пахомова

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1894

Отец: Пахомий Титов

Мать: Анна (Тимофеева)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1913

Муж: Фёдор Корнилиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1914

Дочь: Ульяния Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Корнилиев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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