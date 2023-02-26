Евдокия Пахомова
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1894
Отец: Пахомий Титов
Мать: Анна (Тимофеева)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1913
Муж: Фёдор Корнилиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1914
Дочь: Ульяния Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Корнилиев
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно