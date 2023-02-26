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Варвара Корнеева

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1871

Отец: Корней (Корнилий) Егоров

Мать: Татьяна Анисимова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1888

Муж: Стефан Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Борунова Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Романов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1892

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Романов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1894

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Романов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1896

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Романов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1899

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Романов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1902

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Романов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1905

Сын: Павел Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Романов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1908

Сын: Лука Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Романов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1911

Дочь: Ефимия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Романов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1913

Сын: Илья Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Романов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1915

Дочь: Ефросиния Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Романов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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