Варвара Корнеева
Место рождения
Дата рождения27.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1871
Отец: Корней (Корнилий) Егоров
Мать: Татьяна Анисимова
Бракосочетание
14.02.1888
Муж: Стефан Романов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Борунова Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Романов
Рождение ребёнка
15.02.1892
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Романов
Рождение ребёнка
26.08.1894
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Романов
Рождение ребёнка
16.11.1896
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Романов
Рождение ребёнка
04.12.1899
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Романов
Рождение ребёнка
28.09.1902
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Романов
Рождение ребёнка
04.10.1905
Сын: Павел Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Романов
Рождение ребёнка
05.09.1908
Сын: Лука Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Романов
Рождение ребёнка
06.03.1911
Дочь: Ефимия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Романов
Рождение ребёнка
14.06.1913
Сын: Илья Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Романов
Рождение ребёнка
11.03.1915
Дочь: Ефросиния Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Романов
Смерть
Неизвестно