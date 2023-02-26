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Екатерина Стефанова

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1896

Отец: Стефан Романов

Мать: Варвара Корнеева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешенков Михаил Егорович

Отец ребёнка: Георгий Стефанов

Бракосочетание
04.11.1912

Муж: Георгий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: Ефросиния Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Стефанов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Бешенков Николай Егорович

Отец ребёнка: Георгий Стефанов

Смерть
Неизвестно

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