Екатерина Стефанова
Место рождения
Дата рождения16.11.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1896
Отец: Стефан Романов
Мать: Варвара Корнеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Георгий Стефанов
Бракосочетание
04.11.1912
Муж: Георгий Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: Ефросиния Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Стефанов
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бешенков Николай Егорович
Отец ребёнка: Георгий Стефанов
Смерть
Неизвестно