Бешенков Михаил Егорович
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, д. Бабаевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Георгий Стефанов
Мать: Екатерина Стефанова
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Бабаевка
Военная награда
21.10.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная служба
06.07.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
17.05.1945
Орден Красной Звезды
Военная служба
1945
гв. капитан
Смерть
Неизвестно