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Бешенков Михаил Егорович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Бабаевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Георгий Стефанов

Мать: Екатерина Стефанова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Бабаевка
Военная награда
21.10.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная служба
06.07.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
17.05.1945
Орден Красной Звезды
Военная служба
1945
гв. капитан
Смерть
Неизвестно
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