Георгий Стефанов
Место рождения
Дата рождения23.04.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1895
Отец: Стефан Фёдоров
Мать: Ульяния Наумова
Бракосочетание
04.11.1912
Жена: Екатерина Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: Ефросиния Георгиева
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бешенков Николай Егорович
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Бабаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Бабаевка
Смерть
Неизвестно