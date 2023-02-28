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Георгий Стефанов

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.04.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1895

Отец: Стефан Фёдоров

Мать: Ульяния Наумова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.11.1912

Жена: Екатерина Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: Ефросиния Георгиева

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Бешенков Николай Егорович

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Бабаевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешенков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Бабаевка
Смерть
Неизвестно
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