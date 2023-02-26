Ульяния Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1892
Сын: Андрей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
Рождение ребёнка
26.10.1893
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
Рождение ребёнка
23.04.1895
Сын: Георгий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
Рождение ребёнка
18.02.1898
Сын: Фёдор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
Рождение ребёнка
14.07.1900
Дочь: Марина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
Рождение ребёнка
30.09.1902
Дочь: Евфросиния Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
Рождение ребёнка
15.10.1905
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
Рождение ребёнка
01.08.1908
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Фёдоров
Смерть
Неизвестно