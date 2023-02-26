Ульяния Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1892

Сын: Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1893

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1895

Сын: Георгий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1898

Сын: Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1900

Дочь: Марина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1902

Дочь: Евфросиния Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1905

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1908

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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