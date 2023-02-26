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Альховикова Варвара Семёнова

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Место рождения

д.Дедово вотчины помещика Платона Ивановича Рачинского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.11.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1854

Отец: Семён Дмитриев

Мать: Татьяна Анисимова

д.Дедово вотчины помещика Платона Ивановича Рачинского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.05.1871

Муж: Альховиков Пётр (Лазарев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.02.1873

Сын: Альховиков Семён Петров

Отец ребёнка: Альховиков Пётр (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1875

Дочь: Ульяния Петрова

Отец ребёнка: Альховиков Пётр (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1879

Сын: Альховиков Фёдор Петров

Отец ребёнка: Альховиков Пётр (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1882

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Альховиков Пётр (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1884

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Альховиков Пётр (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.04.1886

Муж: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1886

Дочь: Марфа Дометиева

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1888

Дочь: Елена Дометиева

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Наталия Дометиева

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Рождение ребёнка
19.07.1892

Дочь: Мария Дометиева

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1894

Дочь: Акилина Демьянова

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1896

Дочь: Федора Диментиева

Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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