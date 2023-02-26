Альховикова Варвара Семёнова
Место рожденияд.Дедово вотчины помещика Платона Ивановича Рачинского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.11.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1854
Отец: Семён Дмитриев
Мать: Татьяна Анисимова
д.Дедово вотчины помещика Платона Ивановича Рачинского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.05.1871
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.02.1873
Отец ребёнка: Альховиков Пётр (Лазарев)
Рождение ребёнка
20.12.1875
Дочь: Ульяния Петрова
Отец ребёнка: Альховиков Пётр (Лазарев)
Рождение ребёнка
07.06.1879
Отец ребёнка: Альховиков Пётр (Лазарев)
Рождение ребёнка
15.01.1882
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Альховиков Пётр (Лазарев)
Рождение ребёнка
19.07.1884
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Альховиков Пётр (Лазарев)
Бракосочетание
27.04.1886
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1886
Дочь: Марфа Дометиева
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
19.05.1888
Дочь: Елена Дометиева
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Наталия Дометиева
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
19.07.1892
Дочь: Мария Дометиева
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
11.06.1894
Дочь: Акилина Демьянова
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Рождение ребёнка
20.05.1896
Дочь: Федора Диментиева
Отец ребёнка: Сайков Диментий (Дометий) Власов
Смерть
Неизвестно