(Альховикова) Ульяния Петрова
Место рождения
Дата рождения20.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1875
Бракосочетание
03.02.1892
Муж: Михаил Филимонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1892
рядовой
Рождение ребёнка
19.01.1893
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Филимонов
Рождение ребёнка
21.09.1894
Дочь: Фёкла Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Филимонов
Рождение ребёнка
21.06.1897
Дочь: Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Филимонов
Рождение ребёнка
06.11.1899
Сын: Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Филимонов
Смерть
Неизвестно