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(Альховикова) Ульяния Петрова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1875

Отец: Альховиков Пётр (Лазарев)

Мать: Альховикова Варвара Семёнова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1892

Муж: Михаил Филимонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1892
рядовой
Рождение ребёнка
19.01.1893

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Филимонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1894

Дочь: Фёкла Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Филимонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1897

Дочь: Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Филимонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1899

Сын: Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Филимонов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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