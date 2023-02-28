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Михаил Филимонов

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1892

Жена: Ульяния Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.01.1893

Дочь: Ксения Михайлова

Мать ребёнка: Ульяния Петрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1894

Дочь: Фёкла Михайлова

Мать ребёнка: Ульяния Петрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1897

Дочь: Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Ульяния Петрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
06.11.1899

Сын: Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Ульяния Петрова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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