Михаил Филимонов
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1892
Жена: Ульяния Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.01.1893
Дочь: Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Ульяния Петрова
Рождение ребёнка
21.09.1894
Дочь: Фёкла Михайлова
Мать ребёнка: Ульяния Петрова
Рождение ребёнка
21.06.1897
Дочь: Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Ульяния Петрова
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
06.11.1899
Сын: Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Ульяния Петрова
Смерть
Неизвестно