Рябникова Ефимия Корнилиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Корней (Корнилий) Егоров
Мать: Татьяна Анисимова
Бракосочетание
10.07.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1885
Сын: Павел Сергеев
Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов
Рождение ребёнка
17.11.1887
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов
Рождение ребёнка
13.11.1892
Сын: Рябников Филипп Сергеевич
Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов
Рождение ребёнка
05.09.1895
Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов
Рождение ребёнка
07.10.1898
Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Ксения Сергеева
Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов
Рождение ребёнка
07.10.1905
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов
Смерть
Неизвестно