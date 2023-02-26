Рябникова Ефимия Корнилиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябникова Ефимия Корнилиева

Рябникова Ефимия Корнилиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Корней (Корнилий) Егоров

Мать: Татьяна Анисимова

Бракосочетание
10.07.1883

Муж: Рябников Сергей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1885

Сын: Павел Сергеев

Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1887

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1892

Сын: Рябников Филипп Сергеевич

Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1895

Сын: Рябников Иван Сергеев

Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1898

Сын: Рябников Яков Сергеев

Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Ксения Сергеева

Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1905

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Рябников Сергей Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close