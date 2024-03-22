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Самсонов Егор Иванов

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

18.04.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Иван Самсонов

Мать: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1873

Жена: Параскева Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1873
служащий в 5-м гренадерском Киевском его Величества короля Нидерландского полка
Рождение ребёнка
14.07.1875

Сын: Самсонов Владимир Егоров

Мать ребёнка: Параскева Афанасиева

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1875
рядовой 5-го Киевского Его Величества короля Нидерландского полка
Бракосочетание
07.10.1881

Жена: Евдокия Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1883

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1884

Сын: Григорий Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Параскева Георгиева

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1887

Дочь: Анастасия Георгиева

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1888

Дочь: Фёкла (Алексеева по крёстному)

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
рядовой 1-го Невского пехотного Его Величества короля Эллинов полка
Смерть
18.04.1888
д Юшково
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