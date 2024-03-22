Самсонов Егор Иванов
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти18.04.1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Иван Самсонов
Бракосочетание
02.02.1873
Жена: Параскева Афанасиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1873
служащий в 5-м гренадерском Киевском его Величества короля Нидерландского полка
Рождение ребёнка
14.07.1875
Мать ребёнка: Параскева Афанасиева
Военная служба
1875
рядовой 5-го Киевского Его Величества короля Нидерландского полка
Бракосочетание
07.10.1881
Жена: Евдокия Никитина
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1883
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
03.03.1884
Сын: Григорий Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Параскева Георгиева
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
07.02.1887
Дочь: Анастасия Георгиева
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
18.11.1888
Дочь: Фёкла (Алексеева по крёстному)
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Военная служба
Неизвестно
рядовой 1-го Невского пехотного Его Величества короля Эллинов полка
Смерть
18.04.1888
д Юшково