Евдокия Никитина
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1881
Муж: Самсонов Егор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1883
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванов
Рождение ребёнка
03.03.1884
Сын: Григорий Егоров
Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Параскева Георгиева
Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванов
Рождение ребёнка
07.02.1887
Дочь: Анастасия Георгиева
Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванов
Рождение ребёнка
18.11.1888
Дочь: Фёкла (Алексеева по крёстному)
Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванов
Смерть
Неизвестно