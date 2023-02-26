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Евдокия Никитина

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1881

Муж: Самсонов Егор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1883

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1884

Сын: Григорий Егоров

Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Параскева Георгиева

Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1887

Дочь: Анастасия Георгиева

Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1888

Дочь: Фёкла (Алексеева по крёстному)

Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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