Ульяния Спиридонова
Место рождения
Дата рождения11.12.1843
Дата смерти11.12.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1843
Отец: Спиридон Васильев
Мать: Евдокия Ефремова
Бракосочетание
12.06.1861
Муж: Павел Афанасьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1864
Сын: Потапий Павлов
Отец ребёнка: Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Феврония Павлова
Отец ребёнка: Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
1874
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
1876
Сын: Яков Павлов
Отец ребёнка: Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Петрова Ольга Павлова
Отец ребёнка: Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ефимий Павлов
Отец ребёнка: Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
?.11.1881
Сын: Филимон Павлов
Отец ребёнка: Павел Афанасьев
Рождение ребёнка
1883
Сын: Семён Павлов
Отец ребёнка: Павел Афанасьев
Смерть
11.12.1902