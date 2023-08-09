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Ульяния Спиридонова

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

11.12.1843

Дата смерти

11.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1843

Отец: Спиридон Васильев

Мать: Евдокия Ефремова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.06.1861

Муж: Павел Афанасьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1864

Сын: Потапий Павлов

Отец ребёнка: Павел Афанасьев

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Трифон (Митрофан) Павлов

Отец ребёнка: Павел Афанасьев

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Павел Афанасьев

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Феврония Павлова

Отец ребёнка: Павел Афанасьев

Рождение ребёнка
1874

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Павел Афанасьев

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Яков Павлов

Отец ребёнка: Павел Афанасьев

Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Петрова Ольга Павлова

Отец ребёнка: Павел Афанасьев

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ефимий Павлов

Отец ребёнка: Павел Афанасьев

Рождение ребёнка
?.11.1881

Сын: Филимон Павлов

Отец ребёнка: Павел Афанасьев

Рождение ребёнка
1883

Сын: Семён Павлов

Отец ребёнка: Павел Афанасьев

Смерть
11.12.1902
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд