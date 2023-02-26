Евдокия Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: Ефрем Иванов
Мать: Марфа Ануфриева
Бракосочетание
31.01.1837
Муж: Спиридон Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.07.1839
Дочь: Параскева Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Васильев
Рождение ребёнка
23.05.1842
Дочь: Феодосия Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Васильев
Рождение ребёнка
11.12.1843
Дочь: Ульяния Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно