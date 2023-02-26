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Евдокия Ефремова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: Ефрем Иванов

Мать: Марфа Ануфриева

Бракосочетание
31.01.1837

Муж: Спиридон Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.07.1839

Дочь: Параскева Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Васильев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1842

Дочь: Феодосия Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Васильев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1843

Дочь: Ульяния Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Васильев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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