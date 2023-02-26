Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

02.04.1836

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1820

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Овсянкин Захарий (Федотов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1823

Сын: Овсянкин Леонтий Захаров

Отец ребёнка: Овсянкин Захарий (Федотов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1824

Сын: Овсянкин Борис Захаров

Отец ребёнка: Овсянкин Захарий (Федотов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1830

Сын: Овсянкин Федосий Захаров

Отец ребёнка: Овсянкин Захарий (Федотов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1832

Сын: Овсянкин Стефан Захаров

Отец ребёнка: Овсянкин Захарий (Федотов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.04.1836
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.05.1837

Дочь: Гликерия Захарова

Отец ребёнка: Овсянкин Захарий (Федотов)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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