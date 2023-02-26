Овсянкина Гликерия (Устина) Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти02.04.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1820
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Овсянкин Захарий (Федотов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1823
Отец ребёнка: Овсянкин Захарий (Федотов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1824
Отец ребёнка: Овсянкин Захарий (Федотов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1830
Отец ребёнка: Овсянкин Захарий (Федотов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1832
Отец ребёнка: Овсянкин Захарий (Федотов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.04.1836
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.05.1837
Дочь: Гликерия Захарова
Отец ребёнка: Овсянкин Захарий (Федотов)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.