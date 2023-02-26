Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти17.11.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Овсянкин Захарий (Федотов)
Мать: Феврония Афанасиева
Бракосочетание
03.02.1846
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1847
Дочь: Ульяния Антипова
Мать ребёнка: Овсянкина Федора Демидова
Рождение ребёнка
31.07.1849
Дочь: Евдокия Антипова
Мать ребёнка: Овсянкина Федора Демидова
Рождение ребёнка
07.04.1853
Сын: Георгий Антипов
Мать ребёнка: Овсянкина Федора Демидова
Рождение ребёнка
23.12.1854
Сын: Овсянкин Стефан (Антонов)
Мать ребёнка: Овсянкина Федора Демидова
Бракосочетание
01.05.1855
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.09.1860
Дочь: Елизавета Антонова
Мать ребёнка: (Кибисова) Параскева Владимирова
Рождение ребёнка
24.12.1862
Мать ребёнка: (Кибисова) Параскева Владимирова
Рождение ребёнка
До 1868
Дочь: Марина Антипова
Мать ребёнка: (Кибисова) Параскева Владимирова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Екатерина Антипова
Мать ребёнка: (Кибисова) Параскева Владимирова
Рождение ребёнка
14.02.1871
Сын: Анисим Антипиев
Мать ребёнка: (Кибисова) Параскева Владимирова
Рождение ребёнка
17.11.1873
Дочь: Фёкла Антипиева
Мать ребёнка: (Кибисова) Параскева Владимирова
Смерть
17.11.1874