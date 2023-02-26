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Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

17.11.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Овсянкин Захарий (Федотов)

Мать: Феврония Афанасиева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1846

Жена: Овсянкина Федора Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1847

Дочь: Ульяния Антипова

Мать ребёнка: Овсянкина Федора Демидова

Рождение ребёнка
31.07.1849

Дочь: Евдокия Антипова

Мать ребёнка: Овсянкина Федора Демидова

Рождение ребёнка
07.04.1853

Сын: Георгий Антипов

Мать ребёнка: Овсянкина Федора Демидова

Рождение ребёнка
23.12.1854

Сын: Овсянкин Стефан (Антонов)

Мать ребёнка: Овсянкина Федора Демидова

Бракосочетание
01.05.1855

Жена: (Кибисова) Параскева Владимирова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.09.1860

Дочь: Елизавета Антонова

Мать ребёнка: (Кибисова) Параскева Владимирова

Рождение ребёнка
24.12.1862

Сын: Овсянкин Стефан Антипов

Мать ребёнка: (Кибисова) Параскева Владимирова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1868

Дочь: Марина Антипова

Мать ребёнка: (Кибисова) Параскева Владимирова

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Екатерина Антипова

Мать ребёнка: (Кибисова) Параскева Владимирова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1871

Сын: Анисим Антипиев

Мать ребёнка: (Кибисова) Параскева Владимирова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1873

Дочь: Фёкла Антипиева

Мать ребёнка: (Кибисова) Параскева Владимирова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
17.11.1874
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

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