Екатерина Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Антипова

Екатерина Антипова

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

Мать: (Кибисова) Параскева Владимирова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
04.05.1886

Муж: Мирон Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Марфа Миронова

Отец ребёнка: Мирон Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1892

Сын: Василий Миронов

Отец ребёнка: Мирон Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Константин Миронов

Отец ребёнка: Мирон Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1897

Сын: Максим Миронов

Отец ребёнка: Мирон Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1900

Дочь: Ульяния Миронова

Отец ребёнка: Мирон Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.