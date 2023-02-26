Екатерина Антипова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
04.05.1886
Муж: Мирон Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Марфа Миронова
Отец ребёнка: Мирон Фёдоров
Рождение ребёнка
27.01.1892
Сын: Василий Миронов
Отец ребёнка: Мирон Фёдоров
Рождение ребёнка
28.10.1894
Сын: Константин Миронов
Отец ребёнка: Мирон Фёдоров
Рождение ребёнка
09.11.1897
Сын: Максим Миронов
Отец ребёнка: Мирон Фёдоров
Рождение ребёнка
09.08.1900
Дочь: Ульяния Миронова
Отец ребёнка: Мирон Фёдоров
Смерть
Неизвестно