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Мирон Фёдоров

Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: ?

Мать: ?

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.05.1886

Жена: Екатерина Антипова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Марфа Миронова

Мать ребёнка: Екатерина Антипова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1892

Сын: Василий Миронов

Мать ребёнка: Екатерина Антипова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Константин Миронов

Мать ребёнка: Екатерина Антипова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1897

Сын: Максим Миронов

Мать ребёнка: Екатерина Антипова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1900

Дочь: Ульяния Миронова

Мать ребёнка: Екатерина Антипова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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