Мирон Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.05.1886
Жена: Екатерина Антипова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Марфа Миронова
Мать ребёнка: Екатерина Антипова
Рождение ребёнка
27.01.1892
Сын: Василий Миронов
Мать ребёнка: Екатерина Антипова
Рождение ребёнка
28.10.1894
Сын: Константин Миронов
Мать ребёнка: Екатерина Антипова
Рождение ребёнка
09.11.1897
Сын: Максим Миронов
Мать ребёнка: Екатерина Антипова
Рождение ребёнка
09.08.1900
Дочь: Ульяния Миронова
Мать ребёнка: Екатерина Антипова
Смерть
Неизвестно