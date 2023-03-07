(Кибисова) Параскева Владимирова
Место рождения
Дата рождения17.10.1836
Дата смерти25.11.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1836
Отец: Кибис Владимир Иванов
Мать: Елена (Стефанова)
Бракосочетание
01.05.1855
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.09.1860
Дочь: Елизавета Антонова
Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1862
Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров
Рождение ребёнка
До 1868
Дочь: Марина Антипова
Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Екатерина Антипова
Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров
Рождение ребёнка
14.02.1871
Сын: Анисим Антипиев
Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров
Рождение ребёнка
17.11.1873
Дочь: Фёкла Антипиева
Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров
Смерть
25.11.1914
Причина смерти: от старческой дряхлости