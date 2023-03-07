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(Кибисова) Параскева Владимирова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.10.1836

Дата смерти

25.11.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1836

Отец: Кибис Владимир Иванов

Мать: Елена (Стефанова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.05.1855

Муж: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.09.1860

Дочь: Елизавета Антонова

Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1862

Сын: Овсянкин Стефан Антипов

Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1868

Дочь: Марина Антипова

Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Екатерина Антипова

Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1871

Сын: Анисим Антипиев

Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1873

Дочь: Фёкла Антипиева

Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
25.11.1914
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от старческой дряхлости
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