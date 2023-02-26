Анисим Антипиев
Место рождения
Дата рождения14.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1871
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1891
Сын: Иван ст.
Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева
Рождение ребёнка
27.10.1893
Сын: Овсянкин Терентий Анисимов
Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева
Рождение ребёнка
21.07.1897
Сын: Иван Анисимов
Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева
Рождение ребёнка
1901
Сын: Роман Анисимов
Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева
Рождение ребёнка
29.06.1904
Дочь: Ульяния Анисимова
Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анна Анисимова
Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева
Рождение ребёнка
14.02.1914
Дочь: Евдокия Анисимова
Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева
Смерть
Неизвестно