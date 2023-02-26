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Анисим Антипиев

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

14.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1871

Отец: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

Мать: (Кибисова) Параскева Владимирова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния (Евдокия) Григорьева

Рождение ребёнка
13.09.1891

Сын: Иван ст.

Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1893

Сын: Овсянкин Терентий Анисимов

Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1897

Сын: Иван Анисимов

Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Роман Анисимов

Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева

Рождение ребёнка
29.06.1904

Дочь: Ульяния Анисимова

Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анна Анисимова

Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева

Рождение ребёнка
14.02.1914

Дочь: Евдокия Анисимова

Мать ребёнка: Ефросиния (Евдокия) Григорьева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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