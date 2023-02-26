Ефросиния (Евдокия) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния (Евдокия) Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Антипиев

Рождение ребёнка
13.09.1891

Сын: Иван ст.

Отец ребёнка: Анисим Антипиев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1893

Сын: Овсянкин Терентий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Антипиев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1897

Сын: Иван Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Антипиев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Роман Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Антипиев

Рождение ребёнка
29.06.1904

Дочь: Ульяния Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Антипиев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анна Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Антипиев

Рождение ребёнка
14.02.1914

Дочь: Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Антипиев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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