Ефросиния (Евдокия) Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Антипиев
Рождение ребёнка
13.09.1891
Сын: Иван ст.
Отец ребёнка: Анисим Антипиев
Рождение ребёнка
27.10.1893
Сын: Овсянкин Терентий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Антипиев
Рождение ребёнка
21.07.1897
Сын: Иван Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Антипиев
Рождение ребёнка
1901
Сын: Роман Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Антипиев
Рождение ребёнка
29.06.1904
Дочь: Ульяния Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Антипиев
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анна Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Антипиев
Рождение ребёнка
14.02.1914
Дочь: Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Антипиев
Смерть
Неизвестно