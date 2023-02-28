Овсянкин Терентий Анисимов
Место рождения
Дата рождения27.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1893
Отец: Анисим Антипиев
Бракосочетание
08.07.1912
Жена: Мавра Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Александра Терентиева
Мать ребёнка: Мавра Васильева
Рождение ребёнка
1922
Сын: Овсянкин Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Мавра Васильева
д.Боярщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно