Овсянкин Терентий Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянкин Терентий Анисимов

Овсянкин Терентий Анисимов

avatar

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

27.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1893

Отец: Анисим Антипиев

Мать: Ефросиния (Евдокия) Григорьева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
08.07.1912

Жена: Мавра Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Александра Терентиева

Мать ребёнка: Мавра Васильева

Рождение ребёнка
1922

Сын: Овсянкин Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Мавра Васильева

д.Боярщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close