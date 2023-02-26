Елена (Стефанова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена (Стефанова)

Елена (Стефанова)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

06.07.1852

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1820

Сын: Флор Владимиров

Отец ребёнка: Кибис Владимир Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1823

Сын: Кибисов Илья Владимиров

Отец ребёнка: Кибис Владимир Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1825

Дочь: Агафия Владимирова

Отец ребёнка: Кибис Владимир Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1830

Сын: Кибисов-Володченков Иван Владимиров

Отец ребёнка: Кибис Владимир Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1836

Дочь: Параскева Владимирова

Отец ребёнка: Кибис Владимир Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.07.1852
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close