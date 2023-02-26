Елена (Стефанова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти06.07.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1820
Сын: Флор Владимиров
Отец ребёнка: Кибис Владимир Иванов
Рождение ребёнка
22.07.1823
Отец ребёнка: Кибис Владимир Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1825
Дочь: Агафия Владимирова
Отец ребёнка: Кибис Владимир Иванов
Рождение ребёнка
25.06.1830
Сын: Кибисов-Володченков Иван Владимиров
Отец ребёнка: Кибис Владимир Иванов
Рождение ребёнка
17.10.1836
Дочь: Параскева Владимирова
Отец ребёнка: Кибис Владимир Иванов
Смерть
06.07.1852