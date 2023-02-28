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Кибис Владимир Иванов

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Иван Макаров

Мать: Мария Исидорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1820

Сын: Флор Владимиров

Мать ребёнка: Елена (Стефанова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1823

Сын: Кибисов Илья Владимиров

Мать ребёнка: Елена (Стефанова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1825

Дочь: Агафия Владимирова

Мать ребёнка: Елена (Стефанова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1830

Сын: Кибисов-Володченков Иван Владимиров

Мать ребёнка: Елена (Стефанова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1836

Дочь: Параскева Владимирова

Мать ребёнка: Елена (Стефанова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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