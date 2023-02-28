Кибис Владимир Иванов
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Иван Макаров
Мать: Мария Исидорова
Рождение ребёнка
16.08.1820
Сын: Флор Владимиров
Мать ребёнка: Елена (Стефанова)
Рождение ребёнка
22.07.1823
Мать ребёнка: Елена (Стефанова)
Рождение ребёнка
14.02.1825
Дочь: Агафия Владимирова
Мать ребёнка: Елена (Стефанова)
Рождение ребёнка
25.06.1830
Сын: Кибисов-Володченков Иван Владимиров
Мать ребёнка: Елена (Стефанова)
Рождение ребёнка
17.10.1836
Дочь: Параскева Владимирова
Мать ребёнка: Елена (Стефанова)
Смерть
Неизвестно