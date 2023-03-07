Иван Макаров
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти18.02.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Мария Исидорова
Бракосочетание
17.10.1796
Жена: Анна (Макарова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1799
Сын: Иосиф Иоаннов
Мать ребёнка: Анна (Макарова)
Рождение ребёнка
1800
Сын: Чибис Игнатий Иванов
Мать ребёнка: Мария Исидорова
Рождение ребёнка
04.11.1802
Сын: Иосиф Иванов
Мать ребёнка: Анна (Макарова)
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
02.04.1807
Сын: Тит Иванов
Мать ребёнка: Анна (Макарова)
Рождение ребёнка
?.08.1807
Сын: Ермил Иванов
Мать ребёнка: Мария Исидорова
Рождение ребёнка
02.06.1809
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Анна (Макарова)
Рождение ребёнка
1810
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Анна (Макарова)
Рождение ребёнка
26.09.1825
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Мария Исидорова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Иоаннова
Мать ребёнка: Мария Исидорова
Смерть
18.02.1846