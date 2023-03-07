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Иван Макаров

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

18.02.1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кибис Владимир Иванов

Мать ребёнка: Мария Исидорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1796

Жена: Анна (Макарова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1799

Сын: Иосиф Иоаннов

Мать ребёнка: Анна (Макарова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Чибис Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Мария Исидорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1802

Сын: Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Анна (Макарова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1806
Рождение ребёнка
02.04.1807

Сын: Тит Иванов

Мать ребёнка: Анна (Макарова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.08.1807

Сын: Ермил Иванов

Мать ребёнка: Мария Исидорова

Рождение ребёнка
02.06.1809

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Анна (Макарова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Анна (Макарова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1825

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Мария Исидорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Иоаннова

Мать ребёнка: Мария Исидорова

Смерть
18.02.1846
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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