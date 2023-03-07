Чибис Игнатий Иванов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти12.06.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Иван Макаров
Мать: Мария Исидорова
Место жительства
1811
Бракосочетание
09.11.1819
Жена: Ефимия Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1831
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
17.12.1833
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
04.03.1837
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
16.03.1840
Мать ребёнка: Ефимия Петрова
Смерть
12.06.1876