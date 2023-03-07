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Чибис Игнатий Иванов

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

12.06.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Иван Макаров

Мать: Мария Исидорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1811
Бракосочетание
09.11.1819

Жена: Ефимия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1831

Сын: Кибисов Дмитрий Игнатов

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1833

Сын: Чибисов Даниил Игнатов

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1837

Сын: Чибисов Герасим Игнатов

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1840

Сын: Чибисов Алексей Игнатов

Мать ребёнка: Ефимия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.06.1876
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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