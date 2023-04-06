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Ефимия Петрова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

14.11.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1819

Муж: Чибис Игнатий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1831

Сын: Кибисов Дмитрий Игнатов

Отец ребёнка: Чибис Игнатий Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1833

Сын: Чибисов Даниил Игнатов

Отец ребёнка: Чибис Игнатий Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1837

Сын: Чибисов Герасим Игнатов

Отец ребёнка: Чибис Игнатий Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1840

Сын: Чибисов Алексей Игнатов

Отец ребёнка: Чибис Игнатий Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.11.1871
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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