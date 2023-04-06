Ефимия Петрова
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти14.11.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1819
Муж: Чибис Игнатий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.10.1831
Отец ребёнка: Чибис Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
17.12.1833
Отец ребёнка: Чибис Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1837
Отец ребёнка: Чибис Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
16.03.1840
Отец ребёнка: Чибис Игнатий Иванов
Смерть
14.11.1871