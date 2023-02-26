Анна (Макарова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Макарова)

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Место рождения

д.Пересуды Старые Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пересуды Старые Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1796

Муж: Иван Макаров

г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1799

Сын: Иосиф Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Макаров

Рождение ребёнка
04.11.1802

Сын: Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Иван Макаров

Рождение ребёнка
02.04.1807

Сын: Тит Иванов

Отец ребёнка: Иван Макаров

Рождение ребёнка
02.06.1809

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Иван Макаров

Рождение ребёнка
1810

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Макаров

Смерть
Неизвестно
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