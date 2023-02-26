Анна (Макарова)
Место рожденияд.Пересуды Старые Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пересуды Старые Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1796
Муж: Иван Макаров
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.11.1799
Сын: Иосиф Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Макаров
Рождение ребёнка
04.11.1802
Сын: Иосиф Иванов
Отец ребёнка: Иван Макаров
Рождение ребёнка
02.04.1807
Сын: Тит Иванов
Отец ребёнка: Иван Макаров
Рождение ребёнка
02.06.1809
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Иван Макаров
Рождение ребёнка
1810
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Макаров
Смерть
Неизвестно