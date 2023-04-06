Кибисов-Володченков Иван Владимиров
Место рождения
Дата рождения25.06.1830
Дата смерти18.10.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1830
Отец: Кибис Владимир Иванов
Мать: Елена (Стефанова)
Бракосочетание
17.10.1848
Жена: Анна Андреева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1852
Сын: Володченков Артемий Иоаннов
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
01.05.1854
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
02.11.1857
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Бракосочетание
24.07.1860
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1862
Мать ребёнка: Володченкова Марфа Ильина
Рождение ребёнка
19.09.1864
Сын: Володченков Михаил с
Мать ребёнка: Володченкова Марфа Ильина
Смерть
18.10.1879
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище