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Кибисов-Володченков Иван Владимиров

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.06.1830

Дата смерти

18.10.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1830

Отец: Кибис Владимир Иванов

Мать: Елена (Стефанова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1848

Жена: Анна Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1852

Сын: Володченков Артемий Иоаннов

Мать ребёнка: Анна Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1854

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1857

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.07.1860

Жена: Володченкова Марфа Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1862

Сын: Володенков Пётр Иванов

Мать ребёнка: Володченкова Марфа Ильина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1864

Сын: Володченков Михаил с

Мать ребёнка: Володченкова Марфа Ильина

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.10.1879
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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