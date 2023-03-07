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Матрона Иванова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.11.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1857

Отец: Кибисов-Володченков Иван Владимиров

Мать: Анна Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1876

Муж: Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Марфа Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1882

Сын: Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1884

Сын: Стефан Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1887

Дочь: Мавра Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1892

Дочь: Феодосия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1893

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1896

Дочь: Татьяна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1897

Дочь: Елена Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1900

Сын: Александр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1902

Дочь: Ефросиния Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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