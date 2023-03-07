Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения02.11.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1857
Отец: Кибисов-Володченков Иван Владимиров
Мать: Анна Андреева
Бракосочетание
17.10.1876
Муж: Филипп Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Марфа Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
07.08.1882
Сын: Григорий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
25.12.1884
Сын: Стефан Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1887
Дочь: Мавра Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
18.05.1892
Дочь: Феодосия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
27.07.1893
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
12.01.1896
Дочь: Татьяна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
10.07.1897
Дочь: Елена Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
09.04.1900
Сын: Александр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
23.06.1902
Дочь: Ефросиния Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Смерть
Неизвестно