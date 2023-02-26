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Анна Андреева

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Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1848

Муж: Кибисов-Володченков Иван Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1852

Сын: Володченков Артемий Иоаннов

Отец ребёнка: Кибисов-Володченков Иван Владимиров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1854

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Кибисов-Володченков Иван Владимиров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1857

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Кибисов-Володченков Иван Владимиров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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