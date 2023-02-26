Анна Андреева
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1852
Сын: Володченков Артемий Иоаннов
Отец ребёнка: Кибисов-Володченков Иван Владимиров
Рождение ребёнка
01.05.1854
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Кибисов-Володченков Иван Владимиров
Рождение ребёнка
02.11.1857
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Кибисов-Володченков Иван Владимиров
Смерть
Неизвестно