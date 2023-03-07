Овсянкин Стефан Антипов
Место рождения
Дата рождения24.12.1862
Дата смерти21.07.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1862
Бракосочетание
14.07.1880
Жена: Матрона Николаева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1885
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Матрона Николаева
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1887
Сын: Овсянкин Тимофей Стефанов
Мать ребёнка: Матрона Николаева
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Алексеенкова Марфа (Мария) Стефанова
Мать ребёнка: Матрона Николаева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1891
Сын: Овсянкин Василий Стефанов
Мать ребёнка: Матрона Николаева
Бракосочетание
22.01.1893
Жена: Васса Карпова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
21.07.1894
Причина смерти: от натуральной