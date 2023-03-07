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Овсянкин Стефан Антипов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

24.12.1862

Дата смерти

21.07.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1862

Отец: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

Мать: Параскева Владимирова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
14.07.1880

Жена: Матрона Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1885

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Матрона Николаева

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1887

Сын: Овсянкин Тимофей Стефанов

Мать ребёнка: Матрона Николаева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Алексеенкова Марфа (Мария) Стефанова

Мать ребёнка: Матрона Николаева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1891

Сын: Овсянкин Василий Стефанов

Мать ребёнка: Матрона Николаева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1893

Жена: Васса Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
21.07.1894
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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