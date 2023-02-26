Алексеенкова (Овсянкина) Марфа (Мария) Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеенкова (Овсянкина) Марфа (Мария) Стефанова

Алексеенкова (Овсянкина) Марфа (Мария) Стефанова

avatar

Место рождения

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1888

Отец: Овсянкин Стефан Антипов

Мать: Матрона Николаева

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1909

Муж: Алексеенков Роман Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1909

Сын: Алексеенков Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Алексеенков Роман Андреев

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1912

Дочь: Мария Романова

Отец ребёнка: Алексеенков Роман Андреев

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1914

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Алексеенков Роман Андреев

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close