Алексеенкова (Овсянкина) Марфа (Мария) Стефанова
Место рожденияд.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1888
Отец: Овсянкин Стефан Антипов
Мать: Матрона Николаева
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1909
Сын: Алексеенков Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Алексеенков Роман Андреев
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1912
Дочь: Мария Романова
Отец ребёнка: Алексеенков Роман Андреев
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1914
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Алексеенков Роман Андреев
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно