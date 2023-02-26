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(Семыкина) Матрона Николаева

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.11.1861

Дата смерти

19.11.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1861

Отец: Семыкин Николай Яковлев

Мать: Александра Данилова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.07.1880

Муж: Овсянкин Стефан Антипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1885

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Овсянкин Стефан Антипов

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1887

Сын: Овсянкин Тимофей Стефанов

Отец ребёнка: Овсянкин Стефан Антипов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Алексеенкова Марфа (Мария) Стефанова

Отец ребёнка: Овсянкин Стефан Антипов

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1891

Сын: Овсянкин Василий Стефанов

Отец ребёнка: Овсянкин Стефан Антипов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
19.11.1892
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище
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