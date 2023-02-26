(Семыкина) Матрона Николаева
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.11.1861
Дата смерти19.11.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1861
Отец: Семыкин Николай Яковлев
Мать: Александра Данилова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.07.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1885
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Овсянкин Стефан Антипов
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1887
Сын: Овсянкин Тимофей Стефанов
Отец ребёнка: Овсянкин Стефан Антипов
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Алексеенкова Марфа (Мария) Стефанова
Отец ребёнка: Овсянкин Стефан Антипов
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1891
Сын: Овсянкин Василий Стефанов
Отец ребёнка: Овсянкин Стефан Антипов
Смерть
19.11.1892
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Боярщинском кладбище