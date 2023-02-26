Семыкин Николай Яковлев
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.12.1838
Дата смерти14.11.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1838
Отец: Яков Андреев
Мать: Ефросиния Маркелова
Бракосочетание
02.10.1860
Жена: Александра Данилова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1861
Дочь: (Семыкина) Матрона Николаева
Мать ребёнка: Александра Данилова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иосиф Николаев
Мать ребёнка: Александра Данилова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Иоанн Николаев
Мать ребёнка: Александра Данилова
Рождение ребёнка
11.02.1871
Сын: Алексей Николаев
Мать ребёнка: Александра Данилова
Рождение ребёнка
20.01.1873
Сын: Климент Николаев
Мать ребёнка: Александра Данилова
Бракосочетание
01.07.1879
Жена: Семыкина Мария Ермолаева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1881
Мать ребёнка: Семыкина Мария Ермолаева
Рождение ребёнка
11.09.1884
Мать ребёнка: Семыкина Мария Ермолаева