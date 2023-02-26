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Семыкин Николай Яковлев

Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.12.1838

Дата смерти

14.11.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1838

Отец: Яков Андреев

Мать: Ефросиния Маркелова

Бракосочетание
02.10.1860

Жена: Александра Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1861

Дочь: (Семыкина) Матрона Николаева

Мать ребёнка: Александра Данилова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Иосиф Николаев

Мать ребёнка: Александра Данилова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Александра Данилова

Рождение ребёнка
11.02.1871

Сын: Алексей Николаев

Мать ребёнка: Александра Данилова

Рождение ребёнка
20.01.1873

Сын: Климент Николаев

Мать ребёнка: Александра Данилова

Бракосочетание
01.07.1879

Жена: Семыкина Мария Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1881

Сын: Семыкин Василий Николаев

Мать ребёнка: Семыкина Мария Ермолаева

Рождение ребёнка
11.09.1884

Сын: Семыкин Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Семыкина Мария Ермолаева

Смерть
14.11.1906

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