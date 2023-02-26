Алексей Николаев
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1871
Отец: Семыкин Николай Яковлев
Мать: Александра Данилова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1898
Жена: Мария Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1898
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Мария Никитина
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1898
ефрейтор
Рождение ребёнка
29.04.1904
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Мария Никитина
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1904
Сын: Яков Алексеев
Мать ребёнка: Мария Никитина
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1905
Сын: Александр Алексеев
Мать ребёнка: Мария Никитина
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1906
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Мария Никитина
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1912
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Мария Никитина
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно