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Алексей Николаев

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1871

Отец: Семыкин Николай Яковлев

Мать: Александра Данилова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1898

Жена: Мария Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1898

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Мария Никитина

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1898
ефрейтор
Рождение ребёнка
29.04.1904

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Мария Никитина

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1904

Сын: Яков Алексеев

Мать ребёнка: Мария Никитина

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1905

Сын: Александр Алексеев

Мать ребёнка: Мария Никитина

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1906

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Мария Никитина

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1912

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Мария Никитина

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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