Мария Никитина
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Никита Емельянов
Мать: Татьяна Ефимова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1898
Муж: Алексей Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1898
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1904
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1904
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1905
Сын: Александр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Николаев
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1906
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1912
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Николаев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно