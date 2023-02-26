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Мария Никитина

Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Никита Емельянов

Мать: Татьяна Ефимова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Алексей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1898

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1904

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1904

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

д.Трубки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1905

Сын: Александр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Николаев

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1906

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1912

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Николаев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно