Александра Данилова
Место рождения
Дата рождения16.05.1842
Дата смерти02.04.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1842
Отец: Даниил Федосов
Мать: Анна Фёдорова
Бракосочетание
02.10.1860
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1861
Дочь: Матрона Николаева
Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иосиф Николаев
Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Иоанн Николаев
Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев
Рождение ребёнка
11.02.1871
Сын: Алексей Николаев
Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1873
Сын: Климент Николаев
Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.04.1879
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище