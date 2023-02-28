Александра Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Данилова

Александра Данилова

avatar

Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.05.1842

Дата смерти

02.04.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1842

Отец: Даниил Федосов

Мать: Анна Фёдорова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.10.1860

Муж: Семыкин Николай Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1861

Дочь: Матрона Николаева

Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иосиф Николаев

Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев

Рождение ребёнка
11.02.1871

Сын: Алексей Николаев

Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1873

Сын: Климент Николаев

Отец ребёнка: Семыкин Николай Яковлев

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.04.1879
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close