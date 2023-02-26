Иоанн Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти23.08.1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Семыкин Николай Яковлев
Мать: Александра Данилова
Смерть
23.08.1878
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья