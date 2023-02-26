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Иоанн Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

23.08.1878

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Семыкин Николай Яковлев

Мать: Александра Данилова

Смерть
23.08.1878
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья
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