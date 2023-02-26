Анна Фёдорова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1825
Муж: Леонтий Васильев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1831
Сын: Ульян Леонтиев
Отец ребёнка: Леонтий Васильев
д.Артамонинки
Рождение ребёнка
09.05.1833
Сын: Мокей Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Васильев
д.Артамонинки
Бракосочетание
12.01.1836
Муж: Даниил Федосов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.06.1837
Дочь: Акилина Данилова
Отец ребёнка: Даниил Федосов
Рождение ребёнка
16.05.1842
Дочь: Александра Данилова
Отец ребёнка: Даниил Федосов
Рождение ребёнка
19.08.1844
Сын: Авраамий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Федосов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Афанасий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Федосов
Смерть
Неизвестно