Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фёдорова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1825

Муж: Леонтий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1831

Сын: Ульян Леонтиев

Отец ребёнка: Леонтий Васильев

д.Артамонинки
Рождение ребёнка
09.05.1833

Сын: Мокей Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Васильев

д.Артамонинки
Бракосочетание
12.01.1836

Муж: Даниил Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.06.1837

Дочь: Акилина Данилова

Отец ребёнка: Даниил Федосов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1842

Дочь: Александра Данилова

Отец ребёнка: Даниил Федосов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1844

Сын: Авраамий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Федосов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Афанасий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Федосов

Смерть
Неизвестно
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